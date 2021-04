I vincitori dei Sony World Photography Awards 2021

15 April 2021 – 11:41

Nelle scorse ore – in una cornice ancora una volta digitale – sono stati assegnati i Sony World Photography Awards 2021, i premi conferiti ogni anno ai fotografi più talentuosi che si sono distinti in diverse categorie. Il riconoscimento più ambito, quello di fotografo dell’anno, è stato assegnato all’inglese Craig Easton, in gara nella categoria ritratti con una serie dedicata alla rappresentazione delle comunità che risiedono nel Bank Top di Blackburn, nell’Inghilterra settentrionale; a lui andrà il premio di 25mila dollari messo in palio dalla manifestazione.

La World Photography Organisation ha eletto anche i vincitori dei concorsi Open, Student e Youth e i tre migliori classificati delle dieci categorie professionali. Fra questi, anche due italiani: Vito Fusco, primo classificato nella fotografia Documentaristica, e Simone Tramonte, vincitore nella categoria Ambiente. Potete sfogliare le loro foto e quelle di tutti gli altri vincitori qui in alto.

