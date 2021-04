Giornata della Terra: Facebook a Emissioni Zero

15 Aprile 2021 – 16:50

Facebook celebra la Giornata Mondiale della Terra ricordando gli importanti traguardi conseguiti dal gruppo verso l’obiettivo Emissioni Zero.

