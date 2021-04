Disney sta lavorando su una spada laser con lama estendibile: ecco come funziona

15 April 2021 – 16:57

Non è chiaro se l’azienda sia già pronta a produrre in serie il dispositivo o se per ora lo abbia solamente in cantiere; quel che è certo è che numerosi fan si sono ingegnati per capire come funzioni il gadget, e alcuni sono andati a ripescare alcuni vecchi brevetti aziendali ricostruendone il funzionamento con riproduzioni in 3D.Continua a leggere



Non è chiaro se l'azienda sia già pronta a produrre in serie il dispositivo o se per ora lo abbia solamente in cantiere; quel che è certo è che numerosi fan si sono ingegnati per capire come funzioni il gadget, e alcuni sono andati a ripescare alcuni vecchi brevetti aziendali ricostruendone il funzionamento con riproduzioni in 3D.

Fonte: Fanpage Tech