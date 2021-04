DAZN si scusa, ma il rimborso non sempre funziona

15 Aprile 2021 – 16:49

DAZN offre un mese in omaggio agli utenti per scusarsi dei problemi di domenica 11 aprile, ma la procedura in molti casi non va a buon fine.

