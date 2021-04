Condor è il tool usato per sbloccare l’iPhone 5C

15 Aprile 2021 – 19:49

L’iPhone 5C dell’autore dell’attentato di San Bernardino del 2015 è stato sbloccato con il tool Condor sviluppato da Azimuth Security.

The post Condor è il tool usato per sbloccare l’iPhone 5C appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico