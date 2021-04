Canon, ecco la mirrorless professionale Eos R3

15 Aprile 2021 – 0:34

Procede la corsa di Canon per realizzare un’offerta il più possibile ricca e articolata di mirrorless professionali ad alte prestazioni. Il viaggio, iniziato nel 2018 con il debutto della Eos R (dopo sei anni di sviluppo), e proseguito nel 2020 – nonostante la pandemia – con il lancio delle mirrorless full frame Eos R5 e Eos R6, ora segna un’altra importante tappa: l’annuncio di sviluppo della Eos R3, una nuova fotocamera mirrorless professionale ad alta velocità e ultra-reattiva.

Il progetto è già in uno stadio avanzato, tanto che la nuova fotocamera dovrebbe finire a breve nelle mani dei fotografi professionisti che collaborano con Canon, e che la testeranno estensivamente durante eventi sportivi come gli Europei di calcio o la Formula 1 per gli ultimi aggiustamenti prima del lancio sul mercato.

Intanto Canon ha svelato già le caratteristiche salienti della Eos R3, che fin dalle prime immagini mostrate si rivela essere un inedito ibrido tra la reflex top di gamma Eos-1D X Mark III e la mirrorless Eos R5 tanto per le forme, quanto per le dimensioni: quasi una sintesi tra due piattaforme tecnologiche fino ieri in aperta competizione, e che ora sembrano destinate a fondersi lasciando in eredità il meglio di entrambe.

Come se non bastasse, la multinazionale giapponese ha anche presentato 3 nuovi obiettivi e due stampanti: parliamo dei due obiettivi elevate prestazioni RF 400mm F2.8L IS USM e RF 600mm F4L IS USM, cui si aggiunge un più accessibile RF 100mm F2.8L Macro IS USM, e delle printer a colori con serbatoi ricaricabili Pixma G650 (modello 3-in-1) e Pixma G550. Ma andiamo con ordine.

Cosa sappiamo della Eos R R3

La Eos R3 monterà un sensore stacked CMOS BSI totalmente riprogettato e stabilizzato (per recuperare fino a 5 stop) insieme con il potente e ormai collaudato processore d’immagine Digic X, grazie al quale sarà capace di uno scatto continuo a 30fps con tracking AF/AE e distorsione minima quando si usa l’otturatore elettronico, cosa che la rende ideale per i fotografi sportivi. L’attacco per gli obiettivi sarà ovviamente il più performante RF, che consente uno scambio di corrente più elevato con l’obiettivo e, quindi, l’adozione di motori per la messa a fuoco più potenti e veloci.

L’autofocus Dual Pixel CMOS AF II di nuova generazione di Eos R3 rileverà il movimento di occhi, testa e corpo: a riguardo, Canon ha anche annunciato che aggiungerà un ulteriore elemento (ancora da svelare) al tracking AF della fotocamera. Intanto sappiamo però che torna con la nuova Canon il controllo con gli occhi dell’AF , già sperimentato dall’azienda su alcuni modelli degli anni Novanta. L’Eye AF, infatti, seleziona e sposta il punto AF semplicemente seguendo il movimento degli occhi del fotografo attraverso il mirino, per una messa a fuoco naturale e più veloce rispetto a qualsiasi controller o pulsante.

Come già accennato, la somiglianza del corpo macchina con la serie Eos-1D conferisce alla R3 un’ergonomia ben collaudata, anche grazie alla doppia impugnatura integrata con comandi replicati in orizzontale e verticale e allo stesso livello di tropicalizzazione dell’ammiraglia giapponese. Anche il workflow sarà notevolmente agevolato dal nuovo sistema di trasferimento veloce dei file messo a punto da Canon: R3 sarà infatti compatibile con l’app per smartphone Mobile File Transfer, che consente di trasferire le immagini utilizzando servizi di rete mobili. Canon lancerà la versione 1.2 di Mobile File Transfer per iOS, compatibile anche con Eos-1DX Mark III, Eos R5 e Eos R6, sull’App Store di Apple a giugno. La compatibilità con Android sarà disponibile successivamente.

Il nuovo RF 100mm F2.8L MACRO IS USMTre obiettivi al top delle prestazioni

Quale modo migliore di celebrare l’annuncio di sviluppo della Eos R3 che presentare tre nuovi obiettivi RF, due tele e un macro, pensati per trarre il meglio dalle fotocamere professionali di Canon? Gli RF 400mm F2.8L IS USM e RF 600mm F4L IS USM sono due super teleobiettivi dalla velocissima messa a fuoco con ottica e meccanica molto simili alle versioni EF, ma con maggiori funzionalità portate in dote dal sistema Eos R e dell’innesto RF di Canon: tra queste figurano il controllo dell’apertura a 1/8 di stop per i video, l’IS ottico avanzato e la doppia alimentazione per una messa a fuoco automatica ancora più veloce.

In aggiunta, si possono memorizzare due impostazioni predefinite di messa a fuoco da poter richiamare velocemente, consentendo coì di intervenire rapidamente nel cambio di impostazioni durante le riprese. È anche possibile aumentare ulteriormente le già generose lunghezze focali, grazie alla compatibilità con i nuovi moltiplicatori di focale RF 1.4x e 2x. Entrambi i teleobiettivi hanno poi stabilizzazione di immagine fino a 5,5 stop.

Bello anche l’RF 100mm F2.8L Macro IS USM, l’obiettivo per macro e ritratti indirizzato a professionisti, semi-pro o dilettanti che si dedicano alla fotografia macro, still life o ritrattistica. Il suo rapporto di ingrandimento 1.4:1, più alto della media, è reso possibile dal sistema flottante dell’obiettivo e dal back focus ridotto, consentendo di immortalare dettagli eccezionalmente ravvicinati. La lunghezza focale di 100mm con apertura f/2.8 è perfetta per scattare ritratti, ed è ora disponibile anche una nuova ghiera variabile e regolabile per il controllo dell’aberrazione sferica. I fotografi possono variare l’effetto bokeh sullo sfondo o in primo piano, realizzando un effetto soft focus sul soggetto. L’obiettivo dispone della stabilizzazione ottica d’immagine a 5 stop e IS combinato a 8 stop (in base agli standard CIPA) se utilizzato con Eos R5 e R6.

RF 400mm F2.8L IS USM e RF 600mm F4L IS USM costano rispettivamente 13.609 e 14.659 euro, mentre per RF 100mm F2.8L Macro IS USM “bastano” 1.629 euro. Saranno tutti disponibili a partire da luglio.

Stampa fotografica nel rispetto dell’ambiente

Chiudono la carrellata di prodotti annunciati due nuove stampanti della serie MegaTank di Canon: il modello 3-in-1 Pixma G650 e la stampante a funzione singola G550. Caratterizzate da colori vivaci, resi possibili dalla testina di stampa Fine e dal il set di sei inchiostri dye (a base acqua) ChromaLife 100, si distinguono per l’elevata capacità di stampa, la manutenzione semplice e l’estesa varietà di supporti utilizzati. I serbatoi di inchiostro MegaTank (e i flaconi per la prima ricarica inclusi nella confezione di vendita) garantiscono sin da subito un’elevata autonomia e una rapida manutenzione, riducendo al minimo i tempi di mancato utilizzo.

Non mancano un display lcd a due righe per la gestione delle impostazioni e la connessione wi-fi per collegamenti wireless a computer, fotocamere e dispositivi smart per stampare i loro scatti preferiti direttamente dalle app Canon Print, Mopria di Android o AirPrint di Apple. Disponibili a partire da maggio, Canon Pixma G650 e G550 saranno in vendita rispettivamente a 239 e 189 euro.

