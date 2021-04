Una tiktoker ha accusato Jake Paul di abusi sessuali

14 Aprile 2021 – 20:29

Per diffondere le sue accuse la ragazza si è rivolta principalmente alla piattaforma di condivisione YouTube, dove in una clip di più di 20 minuti ha ripercorso gli eventi che stando alla sua ricostruzione dei fatti hanno portato alla violenza subita. In queste ore lo youtuber ha respinto le accuse e annunciato un’azione legale nei confronti della ragazza.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech