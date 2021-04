Samsung Unpacked: nuovi laptop dal 28 aprile?

14 Aprile 2021 – 13:49

Il 28 aprile avrà luogo il nuovo Samsung Unpacked nel quale saranno presumibilmente presentati i nuovi laptop Samsung Galaxy Book.

The post Samsung Unpacked: nuovi laptop dal 28 aprile? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico