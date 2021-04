PC portatile Lenovo 4/64GB a meno di 300 euro

14 Aprile 2021 – 22:49

Amazon propone un ottimo laptop economico, ideale per casa, scuola e lavoro con un ulteriore sconto di quasi 40 euro: il Lenovo Chromebook 14e.

Fonte: Punto Informatico