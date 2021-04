Ora Linkedin ti fa scegliere il lavoro “Genitore a casa”

14 Aprile 2021 – 20:29

Il social network di proprietà di Microsoft ha annunciato in queste ore la novità, che permetterà agli interessati di esibire come ruolo ufficiale ricoperto quello di cura dei figli dalle mura di casa, ma presto debutteranno altre opzioni per raccontare in modo più accurato il percorso professionale di ciascuno.



Il social network di proprietà di Microsoft ha annunciato in queste ore la novità, che permetterà agli interessati di esibire come ruolo ufficiale ricoperto quello di cura dei figli dalle mura di casa, ma presto debutteranno altre opzioni per raccontare in modo più accurato il percorso professionale di ciascuno.

Fonte: Fanpage Tech