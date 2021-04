Last Delivery: rubavano pacchi a DHL, arrestati

14 Aprile 2021 – 13:49

Le manette sono scattate ai polsi dei quattro, colti in flagranza di reato dalla Polizia Postale: tra la refurtiva anche diversi smartphone.

