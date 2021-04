La webcam che si fissa al centro del display e migliora le videoconferenze

14 Aprile 2021 – 18:24

L’impennata di smart working e telelavoro ha favorito la riscoperta di alcuni strumenti, ma anche la loro inefficacia. Quest’ultimo è il caso della webcam, quasi ignorata per anni dalla maggior parte delle persone che utilizzano un laptop, e improvvisamente salita alla ribalta per il moltiplicarsi di videoconferenze, presentazioni social, riunioni e videochiamate con amici, parenti e colleghi di lavoro. Uno dei limiti dei modelli integrati nella zona centrale della parte superiore dei laptop è proprio la posizione, che costringe ad alternare in continuazione lo sguardo tra lo schermo e l’obiettivo della camera per dimostrare all’interlocutore che si stia seguendo il discorso.

Center Cam è invece una rivisitazione del dispositivo, che sfrutta un supporto flessibile e una clip a molla per regolare la posizione in orizzontale e verticale, così da fissarla al centro del display di Mac e personal computer con l’angolazione ideale quando si prende la parola. In tal modo gli altri partecipanti sono consapevoli di essere osservati, con la visuale che permette al contempo di vedere anche il linguaggio non verbale di chi parla o ascolta mentre è il proprio turno. Con quasi 3.000 sostenitori e oltre 300.000 euro raccolti dalla campagna di crowdfunding, Center Cam si può acquistare qui al prezzo di circa 80 euro, con spedizioni che saranno avviate nelle prossime settimane.

