Il suv corazzato a prova di apocalisse zombie

14 Aprile 2021 – 18:04

Credit foto: Jeremy Rohrs Via FacebookQualora foste interessati ad acquistare un mezzo assolutamente blindatissimo, su Facebook è presente un annuncio che farà sicuramente al caso vostro. Il veicolo in questione è soprannominato Gurkha e prodotto dalla Terradyne Armored Vehicles in Ontario, Canada. In produzione dal 2011, è utilizzato dalle forze dell’ordine e da altre agenzie governative in tutto il mondo, compresi paesi come Canada, Libia, Nigeria, Qatar, Singapore, Arabia Saudita e alcuni stati degli Usa. Il Gurkha venduto da Jeremy Rohrs (nome dell’utente Facebook che ha aperto l’annuncio) è del 2012 e, esattamente come gli altri, è stato costruito sfruttando il telaio e la meccanica di un Ford F-550 XL, alimentato da un propulsore da 6,7 litri V8 turbodiesel con 400 CV.

Gli interni del mezzo corazzato. Credit foto: Jeremy Rohrs Via FacebookIl venditore assicura che il Gurkha ha accumulato appena 4100 miglia (6600 km) e ha meno di 220 ore di funzionamento. La carrozzeria è stata poi aggiornata e ora può contare su una nuova vernice e su un rivestimento specifico proveniente dal settore militare e realizzato dalla Phoenix Coatings.

Inoltre è dotato di specifici pneumatici e di sospensioni personalizzate a lunga escursione da ben 27.500 dollari. L’utente non ha lesinato in equipaggiamenti di sicurezza, installando vetri spessi non meno di tre pollici, oltre a un completo aggiornamento degli interni, che adesso comprendono un impianto audio.

Il Gurkha è dotato di una blindatura B7 e secondo il venditore, un proiettile .308 sparato da 20 metri rimbalza, nel senso letterale del termine, senza causare danni visibili alla carrozzeria. Un mezzo corazzato con queste caratteristiche risulterebbe un perfetto alleato in in tutti gli scenari post-apocalittici dove è necessario “farsi largo” a bordo di un veicolo indistruttibile, o quasi. La carrozzeria a prova di proiettile, i vetri infrangibili e tutte le protezioni rappresentano una barriera molto difficile da scardinare per gli zombie.

Il prezzo? L’utente chiede 385.000 dollari. Non è esattamente un mezzo economico, ma come sappiamo la sicurezza si paga a caro prezzo.

