Il debutto in Borsa di Coinbase spinge il valore del bitcoin

14 April 2021 – 11:39

Bitcoin (Getty Images)Dopo un mese di assestamento intorno a 60mila dollari, il bitcoin ha ripreso a correre. Nel giorno della quotazione di Coinbase il gettone della grande “B”, che da solo concentra oltre metà della capitalizzazione di mercato delle criptovalute, si presenta sui 64.618 dollari di valore, galoppando a un tasso di crescita del +6,13%, in base ai dati di CoinMarketCap. Nuove vette inesplorate anche per l’ether, 2.384 dollari (+9,6%), mentre nella top ten per valore complessivo fa capolino anche la moneta parodia dogecoin (17 miliardi di dollari), con una crescita intorno al 90% nelle ultime 24 ore (0,13 centesimi di dollaro).

Il mercato delle criptovalute vale ormai 2.200 miliardi di dollari a livello globale e lo sbarco del maggior exchange americano sul Nasdaq potrà diffondere maggiore trasparenza sul settore, secondo gli osservatori, consacrando la fiducia di Wall Street dopo anni di scetticismo. Fondata nel 2012, Coinbase ha visto aumentare il proprio fatturato nell’ultimo anno anche grazie a un aumento del valore del bitcoin (+800% l’anno scorso) e di altre criptovalute (ether +1.300%). È passata da un bilancio in perdita nel 2019 a un utile di 322,3 milioni nel 2020 e già nel primo trimestre 2021 ha registrato 1,8 miliardi di dollari di ricavi, nove volte più dello stesso periodo un anno fa.

La vision di Coinbase è basata sul concetto di crypto-economy, parola che compare 163 volte nel prospetto di investimento: come servizio per investire e custodire criptovalute, Coinbase potrebbe ritrovarsi al centro un’economia sempre più disintermediata, dove i pagamenti per e-commerce, viaggi e spese immobiliari potranno avvenire sempre più sulla blockchain, come infrastruttura di garanzia e fiducia nelle transazioni. Già ora la valutazione di Coinbase attribuita dal Nasdaq per il debutto in borsa è di 250 dollari per azione, per un totale di 65,3 miliardi di dollari. Le società che gestiscono la Borsa di New York (Intercontinental Exhange) e lo stesso Nasdaq hanno una capitalizzazione di mercato rispettivamente di 65 e 25 miliardi di dollari.

Tra l’altro, non è detto che il titolo debba aprire seguendo tale prezzo. In passato altre quotazioni dirette in ambito tech (Spotify, Roblox…) hanno debuttato con circa il 37% in più e se così fosse il prezzo salirebbe a 343 dollari, molto vicino al prezzo medio nel mercato privato, nel primo trimestre. Consapevole del proprio ruolo di indicatore dei una più ampia criptoeconomia, Coinbase ha citato il declino del prezzo del bitcoin come uno dei fattori di rischio, nel prospetto. Al momento la piattaforma conta 56 milioni di utenti verificati che scambiano asset digitali in oltre 100 paesi.

