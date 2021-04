George Clooney e il cast di ER di nuovo insieme per l’Earth Day

14 April 2021 – 12:22

Andata in onda dal 1994 al 2009, la serie E.R. – Medici in prima linea ha segnato in modo indelebile il mondo della televisione, contribuendo a determinare il successo del genere medical drama e lanciando la carriera stellare di numerosi attori oggi nell’Olimpo di Hollywood, a partire da George Clooney. La popolarità della produzione è ancora molto alta, soprattutto negli Stati Uniti dove i diritti di streaming sono stati contesi fra varie piattaforme (ora se li è aggiudicati Hulu). I fan saranno, dunque, molto contenti di sapere che i protagonisti (Clooney compreso) torneranno insieme in una reunion virtuale per una buona causa: il prossimo Earth Day.

La Giornata internazionale della Terra cade, come di consueto, il 22 aprile e proprio in quella data George Clooney, Julianna Margulies, Noah Wyle, Anthony Edwards e Gloria Reuben si riuniranno nella serie virtuale Stars in the House, curata da Seth Rudetsky e James Wesley. Sarà un’occasione speciale per raccogliere fondi per la Waterkeeper Alliance, un’organizzazione presieduta dalla stessa Reuben e che s’impegna contro la crisi idrica in tutto il mondo: “Sono assolutamente emozionata di poter riunire la famiglia di E.R. per una causa che mi sta molto a cuore”, ha dichiarato l’attrice.

Dopo la fine della serie nel 2009, i protagonisti hanno inaugurato delle carriere di successo nel mondo dello spettacolo. Clooney, che ha lasciato la produzione molto prima della sua conclusione, è divenuto – come tutti sanno – uno degli attori, registi e produttori più quotati di Hollywood; Margulies ha avuto una seconda ondata di grandissima popolarità grazie all’acclamata The Good Wife;mentre Wyle è stato il personaggio principale della saga di film per la tv The Librarian. Edwards e Reuben, poi, si sono ritagliati uno spazio in numerose altre produzioni: rispettivamente Zodiac, Northern Exposure, Designated Survivor e Mr. Robot, Cloak and Dagger. Tutti, dunque, si ritroveranno, in Stars of the House, serie online creata durante il coronavirus per sostenere diverse cause benefiche fra cui l’Actors Fund, e che nei mesi scorsi ha già visto reunion seriali con il cast di The West Wing, Grey’s Anatomy e Melrose Place.

