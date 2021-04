Brave e Vivaldi dicono no al tracciamento FLoC

14 Aprile 2021 – 13:50

Anche Brave e Vivaldi, basati su Chromium, non supporteranno il nuovo metodo di tracciamento FLoC sviluppato da Google e attualmente in test su Chrome.

Fonte: Punto Informatico