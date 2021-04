Bitcoin da record aspettando Coinbase al Nasdaq

14 Aprile 2021 – 13:50

In attesa di sapere il prezzo delle azioni Coinbase che sta per sbarcare a Wall Street, Bitcoin e le altre critpovalute fanno segnare numeri record.

