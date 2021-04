Arriva in Italia la nuova saga editoriale di Star Wars

14 Aprile 2021 – 21:04

Lo scorso gennaio Star Wars aveva finalmente svelato un progetto inedito su cui per molto tempo aveva tenuto il più stretto riserbo: si tratta di The High Republic, una serie di pubblicazioni che espandono l’universo narrativo nato nei film e che negli ultimi anni si sta espandendo anche con nuove serie come The Mandalorian. Ora questi volumi arriveranno anche in Italia col titolo de L’alta repubblica: a partire dal 22 aprile, infatti, Panini Comics porterà in in libreria, fumetteria e negli store online i primi volumi di questa nuova espansione che si concentra appunto sull’epoca d’oro della Repubblica, un periodo finora mai raccontato: 200 anni prima degli eventi raccontati ne La minaccia fantasma, infatti, la Galassia vive un periodo di pace ed espansione, mentre a garantirne l’ordine e la sicurezza sono i nobili e saggi cavalieri Jedi.

A raccontare quest’epoca aurea, in cui però iniziano a sorgere minacce oscure e sempre meno invisibili, sono i primi due romanzi della serie: La luce dei Jedi di Charles Soule getta le basi dell’intero ciclo, in un’avventura in cui si inizia a intravedere qualcosa di sinistro che, dai margini estremi della Repubblica, inizia a gettare le sue ombre; Una prova di coraggio di Justine Ireland, invece, è una storia young adult incentrata su Vernestra Rwoh, giovanissima Jedi incaricata di proteggere un altrettanto giovane genio la cui nave spaziale è costretta a un misterioso atterraggio d’emergenza. Sempre il 22 aprile viene pubblicato anche il primo numero della serie a fumetti L’Alta Repubblica scritta da Cavan Scott e illustrata da Ario Anindito, con i colori dell’italiana Annalisa Leoni, disponibile anche con una variant cover d’eccezione realizzata da Gabriele Dell’Otto.

Per celebrare come si deve quella che è l’inaugurazione di un vero e proprio capitolo inedito di Star Wars, Panini ha deciso di far debuttare proprio quel giorno il proprio canale Twitch, dove dalle ore 22 di giovedì 22 aprile partirà una maratona di 10 ore interamente dedicate all’Alta Repubblica, con ospiti come Caleel, Giuseppe Camuncoli, Stefano Cavada, Marco Checchetto, Nicola DeGobbis, Adrian Fartade, Luca Perri, Luca Raina, Violetta Rocks, gli Slim Dogs e Victorlaszlo88, e appuntamenti che vanno dai reading ai giochi, dalla cucina alla scienza.

