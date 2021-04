Will Smith contro le nuove leggi elettorali in Georgia

13 April 2021 – 11:22

Will Smith ha deciso di spostare le riprese del suo prossimo film per Apple Emancipation: dallo Stato della Georgia, dove la storia vera a cui la sceneggiatura si ispira è realmente accaduta, alla Louisiana. “In questo momento storico la nostra nazione sta tentando di eliminare i residui del razzismo istituzionalizzato per raggiungere una vera giustizia razziale”, si legge in un comunicato di Smith e del regista Antoine Fuqua. “Non possiamo in buona coscienza sostenere economicamente un governo che mette in atto leggi elettorali regressive che puntano a restringere l’accesso al voto”. Il riferimento è alle leggi approvate di recente in Georgia che modificano i meccanismi elettorali in un modo che molti hanno definito svantaggioso, soprattutto per le fasce elettorali più deboli e le minoranze.

Dopo il al caos seguito alle scorse presidenziali, lo stato guidato dal governatore repubblicano Brian Kemp ha approfittato per far passare una riforma elettorale che rende più complessi i processi di identificazione per il voto via posta (sfavorendo, appunto, le persone con reddito più basso che spesso non hanno documenti d’identità), limita le buche delle lettere dedicate al voto, vieta di rifocillare gli elettori in coda per votare e istituisce una commissione statale che non sarà necessariamente bipartisan. La riforma, criticata anche dal presidente Joe Biden, preoccupa soprattutto i produttori di film e serie, che hanno trovato negli anni scorsi in Georgia un contesto favorevole alle riprese grazie anche a incentivi e tax credit messi a disposizione dallo Stato. Da The Walking Dead a Black Adam sono numerosissimi i titoli in corso di lavorazione sul territorio georgiano.

Nelle scorse settimane personalità come l’attore Mark Hamill e il regista James Mangold hanno fatto sapere di voler boicottare lo Stato, mentre altri si sono detti più cauti: il megaproduttore Tyler Perry, pur criticando la legge e accostandola alle cosiddette Jim Crow laws (i provvedimenti d’epoca segregazionista che colpivano specificatamente le persone di colore), ha fatto notare che alle scorse presidenziali la Georgia “si è colorata di blu”, cioè ha raccolto una maggioranza di voti democratici, cosa che si potrebbe ripetere alle prossime elezioni per il nuovo governatore, previste nel novembre 2022.

Più delicata, invece, è la situazione del film di Will Smith, che si è spostato anche per ragioni di opportunità: Emancipation racconta la vicenda reale di uno schiavo nero, Peter, che durante la Guerra civile americana fugge attraverso le paludi della Louisiana per poi arruolarsi fra le fila degli abolizionisti. Una foto della sua schiena completamente ricoperta di piaghe e cicatrici per via delle violentissime frustate, pubblicata nel 1863, sconvolse l’opinione pubblica dando una prova inconfutabile delle barbarie degli schiavisti. Il messaggio del film, secondo il protagonista e il regista, verrebbe meno se si decidesse di avallare un’istituzione che sta cercando di penalizzare, seppur in altro modo, minoranze e persone di colore.

