Stop 5G: sciopero della fame contro l’elettrosmog

13 April 2021 – 16:27

Una protesta pacifica contro l’innalzamento dei limiti di legge riguardanti le emissioni elettromagnetiche legate al funzionamento dei network mobile.

The post Stop 5G: sciopero della fame contro l’elettrosmog appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico