Siete pronti a bere la birra al cioccolato bianco e lamponi?

13 Aprile 2021 – 12:04

La nuova birra BrewDog (foto: twitter.com/BrewDogJames)Cambiare il mondo, una birra e una tavoletta di cioccolato (in inglese suona beer and bar) alla volta. È con questo motto che il noto birrificio artigianale scozzese BrewDog presenta la sua nuova creazione: una Ipa al cioccolato bianco e lamponi, nata in collaborazione con Tony’s Chocolonely, un’azienda olandese che produce cioccolato da cacao coltivato in modo etico, tenendo alla larga tutte le forme di nuovo schiavismo.

L’annuncio della ciocco-birra è stato dato da James Watt, fondatore di BrewDog, su Twitter. La Tony’s Hopolonely è tecnicamente una white chocolate and raspberry milkshake Ipa, con una gradazione alcolica del 4,2%. Insomma, una rilettura in chiave quasi da pasticceria della India pale ale, stile di birra amarognolo che in questi anni ha conquistato sempre maggiori fette di pubblico.

La nascita della Tony’s Hopolonely non è l’unica news per BrewDog. Mentre nel Regno Unito riaprono i pub dopo il lungo periodo di lockdown (il birrificio ha parecchi locali sparsi per il mondo, Italia compresa, tra cui uno dedicato esclusivamente alle birre analcoliche a Londra), Watt ha annunciato che inaugurerà a Edimburgo un hotel a tema birra. Il format, chiamato BrewDog DogHouse, è già presente in altre città.

