Recensione Motorola g100: il medio che vuol fare il grande

13 April 2021 – 17:50

Motorola ha una gloriosa storia alle spalle e questo smartphone in un qualche modo la ricorda bene. Il g100 infatti è un telefono di fascia media che si fa apprezzare per la concretezza, la durata della batteria e per le funzionalista desktop. A non convivere del tutto è sempre un po’ il design, troppo ordinario, già visto, anche se è ormai così per la maggior parte dei modelli in commercio. Anche la cornice del display si nota (rapporto 85%) ma di contro il kit delle fotocamere sporge poco dalla parte posteriore. L’invito è però quello di osare di più, visto che quando si impegna l’azienda del gruppo Lenovo i telefoni belli li sa fare, come testimonia il Razr.

A non brillare nel touch and feel è anche il fatto che il telefono pesa 207 grammi, quindi non proprio una piuma nonostante la scocca sia in policarbonato anche se il grip è piuttosto buono. Il colore cangiante blu del modello in prova è un filo psichedelico, ma questo aspetto è sempre del tutto soggettivo. In alternativa sono meno appariscenti le colorazioni Iridescent Sky (azzurrino) e Slate Gray (grigio).

Le specifiche tecniche sono interessanti, anche se a soffrire rispetto ai modelli della concorrenza è il display. Un buon display IPS da 6,7 pollici FHD+ in formato 21:9 ma manca un quid di luminosità soprattutto per la fruizione sotto la luce diretta del sole, e un filo più di brillantezza che uno schermo Oled darebbe. Il refresh rate si ferma a 90 Hz ma è supportato lo standard HDR10.

Il reparto fotografico però si comporta bene per un telefono nella sua fascia di prezzo. Il Motorola g100 si porta in dote, infatti, una soluzione con tre camere: la principale da 64 MP con f/1.7, una grandangolare da 16 MP e 117 gradi di angolo di visione con funzioni macro, una depth camera da 2 MP, TOF evoluto e autofocus completano la dotazione. Frontalmente c’è una doppia fotocamera da 16 e 8 megapixel, di cui una grandangolare ma entrambe solo FHD. Messo alla prova il telefono scatta buone immagini, il sensore principale con tecnologia Quad Pixel produce foto ben definite, contrastate, luminose anche quando la scena presenta delle criticità, soprattutto in notturna. La modalità notturna però funziona solo usando la camera principale e tende ad avere un po’ di rumore digitale. Interessante è l’ausilio di un piccolo LED-ring che consente di illuminare il contesto risulta troppo buio per poter ottenere scatti di buona qualità.

Ottima la riuscita dei video fino al 4K a 60 fps, sempre fluidi, ben stabilizzati e con una messa a fuoco constante e veloce. Volendo si può aumentare la risoluzione fino a 6K a 30 fotogrammi per secondo ma in questo caso si perde l’ausilio della stabilizzazione digitale, dunque da valutare solo per le situazioni meno dinamiche. Rimanendo sul video merita una menzione la presenza della modalità Dual Capture che consente di usare contemporaneamente le camere frontale e posteriore e la funzione Audio Zoom che migliora il sonoro di chi parla anche a una certa distanza dal telefono riducendo in modo efficace i rumori ambientali.

L’esperienza d’uso sempre reattiva è merito del software di questo Motorola g100, snello e personalizzabile ma anche ben supportate dal nuovo processore Snapdragon 870 veloce a sufficienza per gestire senza problemi qualsiasi applicazione anche in multitasking. A fianco del chipset ci sono 8 GB di ram DDR5 e una memoria da 128 GB espandibile tramite SD ma rinunciando, nel caso, alla seconda sim.

Bene l’autonomia di esercizio, il merito è certamente della buona ottimizzazione software ma soprattutto di una batteria da 5000 mAh che permette di scavallare ampiamente una giornata di utilizzo normale. Tra i plus di questo telefono inseriamo anche il cavo di collegamento hdmi presente nella confezione e il software Ready For che consente di gestire lo smartphone anche in modalità desktop. Una modalità, questa, ben fatta, semplice, intuitiva e utile anche per qualche specifica applicazione office.

Il collegamento video a un monitor esterno è anche una risorsa in più per migliorare ad esempio le sessioni di videochiamate e quelle di gioco, ma anche per condividere al volo una presentazione o i contenuti multimediali, sia quelli contenuti nel telefono, sia quelli accessibili tramite i principali servizi di streaming.

L’audio è solo mono ma comunque piuttosto potente e la presenza del jack audio è sempre una chicca che si apprezza, come si apprezza la confezione ricca che comprende oltre al cavo hdmi, gli auricolari, il cavo usb-c e il caricatore da 20W. Il telefono non è un IP68 ma c’è comunque la resistenza agli schizzi d’acqua.

Nel complesso il Motorola g100 ha il suo perché, uno smartphone di fascia media di tutto rispetto, completo e ricco, ma al quale si poteva chiedere qualcosina in più. Al prezzo in promozione fino al 18 aprile di 499 euro è anche un discreto affare, mentre il costo di 599,90 euro di listino è forse un po’ troppo elevato rispetto all’agguerrita concorrenza.

Voto: 7

Wired: veloce e reattivo, lunga durata della batteria, connettività hdmi integrata

Tired: manca lo zoom nel comparto fotografico, la ricarica veloce si ferma a 20W, pesantino

