La Francia vuole vietare i voli interni in favore del treno

13 April 2021 – 18:10

(foto: Jirapatch Iamkate/EyeEm via Getty Images)In Francia l’Assemblea nazionale ha votato in prima lettura una proposta di legge per vietare tutti i voli interni sulle tratte che possono essere sostituite da un viaggio in treno di durata inferiore a 2 ore e 30 minuti. La nuova norma è stata redatta sulla base delle proposte di un comitato di 150 cittadini, scelti a sorte dal governo per presentare delle iniziative contro il cambiamento climatico. Dopo questa prima approvazione, il testo dovrà superare il voto al Senato per entrare in vigore.

Inizialmente la proposta chiedeva la sospensione di tutte le tratte percorribili con un unico viaggio ferroviario di durata inferiore alle 4 ore. Il limite è stato poi ridotto in seguito alle proteste di alcune delle regioni dell’entroterra francese, che avrebbero rischiato di restare particolarmente isolate. Anche la compagnia aerea Air France-Klm si è opposta a questa prima versione della legge, perché, come altre compagnie, è stata colpita duramente dagli effetti della pandemia e lo scorso anno ha già accettato di ridurre i propri voli interni del 40%, in cambio di sussidi statali pari a 7 miliardi di euro.

Se verrà approvata, la norma comporterà l’abolizione di diverse tratte domestiche, ma non dei voli di collegamento tra l’aeroporto di Charles de Gaulle/Rossy e altre zone del paese, per quei passeggeri diretti in altre città ma costretti a fare scalo a Parigi. La proposta di legge, nonostante sia passata alla Camera, è stata comunque molto osteggiata da rappresentanti politici sia di destra che di sinistra, i quali sostengono avrà un impatto negativo sul settore dei trasporti aerei, già in crisi dall’inizio dell’epidemia da Covid-19.

La proposta di legge fa parte di un più ampio insieme di disposizioni per contrastare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni di CO2 della Francia del 40% rispetto ai livelli del 1990. Inoltre, l’iniziativa si collega all’inaugurazione dell’anno europeo delle ferrovie, un’iniziativa della Commissione europea per incentivare l’uso del trasporto su rotaia, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dal piano di iniziative comunitarie Green deal. Tuttavia, la formazione dei Verdi ha molto criticato il governo, sostenendo che l’eliminazione dei soli voli sostituibili con un viaggio in treno di 2 ore e 30 minuti non avrà un impatto significativo nella riduzione delle emissioni.

