I nuovi stivali per pompieri con la suola Michelin

13 Aprile 2021 – 12:04

(Foto: Rosenbauer)Dalla collaborazione tra il più grande fornitore globale di tecnologia antincendio come Rosenbauer e la storica multinazionale dei pneumatici Michelin nasce lo speciale stivale per pompieri Boros. Sviluppata in due modelli B1 e B4, questa calzatura professionale aumenta in modo drastico la resistenza in condizioni estreme e la sicurezza durante gli interventi d’urgenza.

Il 2021 è entrato ufficialmente nella primavera e non manca molto all’estate, il momento più delicato dell’anno per quanto riguarda l’emergenza incendi. Ma i vigili del fuoco devono fronteggiare incendi, soccorsi e ricerche per 365 giorni all’anno e possono affidarsi alle ultime innovazioni tecnologiche per svolgere in maggiore sicurezza e protezione i propri preziosi compiti.

La società Rosenbauer si è avvalsa della collaborazione con Michelin in due ambiti molto delicati come per i pneumatici per l’autopompa antincendio Panther, che viene solitamente utilizzato negli aeroporti e nelle suole e nella nuova coppia di stivali protettivi per i vigili del fuoco, ovvero Boros B1 e B4.

Le calzature possono contare su tomaia in pelle di primissima qualità con cuciture doppie e triple, ma la vera forza sta in una suola progettata ad hoc. La particolare mescola che la compone è ispirata ai pneumatici Michelin X Works Xdy, garantisce un’ammortizzazione ideale e viene utilizzata gomma antistatica che previene la formazione di scintille e, dunque, possibili esplosioni. La suola garantisce il necessario grip per muoversi con precisione su vari tipi di terreno grazie al design lamellare del battistrada.

Al contempo, mette sul piatto un’alta resistenza a temperature estreme da -40 a +300 gradi, contatto con olio, benzina e ad una alta gamma di acidi. C’è anche una protezione in acciaio, anti-penetrazione e resistente alla corrosione. Si può controllare il livello di usura della suola tramite un indicatore integrato e in caso si può sostituire il componente allungando peraltro la vita dello stivale.

La differenza tra i due modelli sta nella presenza di una chiusura innovativa esclusiva di Rosenbauer nella versione B4 che consente una regolazione personalizzabile e memorizzabile per infilare e togliere lo stivale in pochi istanti e con un solo tiro del cinturino; un vantaggio importante in situazioni dove ogni secondo è fondamentale.

