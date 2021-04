I nuovi iPad Pro arriveranno il 20 aprile

13 Aprile 2021 – 19:49

Siri svela che il prossimo 20 aprile sarà il giorno dell’evento speciale Apple nel quale saranno presumibilmente annunciati i nuovi iPad Pro.

Fonte: Punto Informatico