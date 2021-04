Nuovi iPad Pro, mancano i display mini LED

12 Aprile 2021 – 13:50

Oltre alla carenza di chip, Apple deve fronteggiare anche la scarsa resa produttiva del display mini LED scelto per il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici.

