L’iPhone con il logo sbagliato venduto a 2300 euro

12 Aprile 2021 – 18:44

(Foto: Twitter @ArchiveInternal)Gli errori di conio come sovrapposizioni, fuoricentri o monometalli trasformano monete di poco valore in pezzi di collezione appetibili. A volte succede anche per altri tipi di oggetti prodotti in grandi lotti, come gli smartphone. L’ultimo caso riguarda un iPhone 11 Pro con logo Apple non centrato perfettamente, che è stato venduto a circa il triplo del costo standard.

Le stime sono di un caso ogni 100 milioni di pezzi, la versione Pro di iPhone 11 andata all’asta presenta un piccolo difetto quasi impercettibile a un primo sguardo, ma che in effetti rende l’esemplare un caso pressoché unico. Il logo Apple non solo è leggermente spostato verso destra rispetto al centro, ma è anche ruotato di qualche grado in senso antiorario.

È possibile immaginare che l’errore sia dovuto a un non corretto allineamento del pannello posteriore in fase di stampaggio. Di solito i (severi) controlli di qualità scartano queste imperfezioni, ma non è stato il caso di questo iPhone 11 Pro che è arrivato alla fine della catena di montaggio, è stato inscatolato, spedito e dunque venduto.

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm — Internal Archive (@ArchiveInternal) April 9, 2021

L’acquirente si è accorto dell’errore e ha deciso di mettere all’asta l’iPhone 11 Pro ricavandone 2700 dollari ossia circa 2300 euro al cambio attuale. Un buon gruzzolo, ma non esagerato, considerando che il prezzo pieno del modello al debutto negli Usa era di 999 dollari / 840 euro e che oggi online si può trovare, nuovo, anche a 800 dollari / 670 euro circa.

Non è utopico pensare che negli anni il valore di questo esemplare potrà salire in modo consistente, soprattutto se sarà conservato in modo impeccabile, quindi è stato verosimilmente un affare anche per chi l’asta l’ha vinta. Di recente si sono raggiunte somme molto alte per pezzi tech unici come il prototipo di console Nintendo Playstation battuto a 315.000 euro oppure per i rarissimi esemplari ancora in ottimo stato di Apple I che possono talvolta sfiorare il milione.



The post L’iPhone con il logo sbagliato venduto a 2300 euro appeared first on Wired.

Fonte: Wired