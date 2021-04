L’eredità dello Space Shuttle 40 anni dopo il primo lancio

12 April 2021 – 6:00

Oggi, 40 anni fa, in occasione del ventesimo anniversario del lancio di Jurij Gagarin, per la prima volta il Columbia oltrepassava i confini dell’atmosfera. Era il primo veicolo riutilizzabile della storia dell’astronautica e avrebbe inaugurato il programma Space Shuttle, capace di segnare una nuova era e di fare intravedere il futuro dei nostri pellegrinaggi extraterrestri.

Un futuro, in realtà, ancora da scrivere. Perché oltre alla rivoluzione, lo Space Shuttle avrebbe portato con sé ambizioni troppo grandi anche per il velivolo più ingegnoso mai concepito dall’uomo.

All’alba di un’era che in molti già indicano come quella di una nuova corsa allo spazio, è allora utile capire quale sia l’eredità di uno dei programmi più visionari, ma anche più azzardati della storia.

Sts-1, la prima missione

Il 12 aprile 1981 il nuovo sistema di trasporto spaziale statunitense (questo il suo nome ufficiale, Sts, Space Transportation System) sollevava le sue 2020 tonnellate di peso dalla celebre rampa 39 di Cape Canaveral, quella da cui le Apollo partivano verso la Luna. A bordo, il veterano John Young era accompagnato da Robert Crippen, al suo debutto oltre l’atmosfera. La novità più importante era però un’altra: il Columbia, il cosiddetto orbiter dell’intero sistema, sarebbe tornato a terra due giorni dopo planando, come un aereo, fino a posarsi sul bacino asciutto del lago Rogers, alla base di Edwards in California.

Le decine di migliaia di presenti, compresi Steven Spielberg e Roy Rogers, avrebbero salutato con rinnovato entusiasmo uno dei più importanti risultati spaziali dalla conquista della Luna.

14 aprile 1981: il Columbia, con a bordo John Young e Robert Crippen, atterra per la prima volta (foto:: Nasa/AFP/Getty Images)“L’America ha mostrato al mondo che non solo facciamo grandi sogni, li viviamo anche” commentò l’allora presidente Ronald Reagan.

Grazie al programma Shuttle, gli Stati Uniti ribadivano la propria supremazia tecnologica (e militare) oltre i confini terrestri. Lo facevano con un sistema all’avanguardia, soprattutto per il concetto che lo animava: la riutilizzabilità delle componenti principali – l’orbiter e i due razzi a propellente solido, cosiddetti booster -, che prometteva un accesso all’orbita bassa a costi ridotti, con voli frequenti e pensati per soddisfare un uso commerciale delle infrastrutture spaziali.

Con una flotta iniziale di quattro navette chiamate come gloriosi vascelli (il Columbia, il Challenger, l’Atlantis e il prototipo Enterprise, non destinato ai lanci spaziali), il programma si rivelò però molto diverso da come era stato concepito: voleva garantire un futuro spaziale luminoso per tutti. Rischiò di comprometterlo.

28 gennaio 1986: il Challenger si disintegra 73 secondi dopo il decollo (foto: MediaNews Group/Boston Herald/Getty Images)Alla 25esima missione del programma, il 28 gennaio 1986, 73 secondi dopo il decollo lo Space Shuttle Challenger si disintegrò in diretta tv: persero la vita in sette, compresa Sharon Christa McAuliffe, vincitrice di un concorso nazionale per insegnanti che avrebbe dovuto portare “la prima persona normale” in orbita e ravvivare l’interesse per le attività spaziali, in crisi di popolarità. L’incidente sconvolse l’opinione pubblica – qualcuno lo paragonò alla “morte del presidente Kennedy nel 1963” – ed ebbe ripercussioni pesanti sui programmi spaziali occidentali (italiani compresi). La Nasa bloccò i lanci fino al ritorno al volo del nuovo Discovery, il 29 settembre 1988, più di due anni e mezzo dopo.

La tragedia, però, si ripeté il primo febbraio 2003, quando invece del rientro del Columbia, programmato per quel giorno, le televisioni americane mostrarono il volto del presidente George W. Bush, cupo come l’11 settembre di due anni prima.

“Compagni americani – sottolineò il presidente Usa – questa giornata ha portato terribili notizie e grande tristezza al nostro Paese. Alle 9:00 di questa mattina, il Controllo missione di Houston ha perso i contatti con il nostro Space Shuttle Columbia. Poco dopo, dei detriti sono stati visti cadere dal cielo sopra il Texas. Il Columbia è perduto; non ci sono sopravvissuti”.

Decollato il 16 gennaio, il Columbia era stato colpito da un pezzo di schiuma isolante del serbatoio esterno, che, staccatosi, aveva forato l’ala sinistra dell’orbiter e ne aveva compromesso la protezione termica. La navetta era bruciata, insieme con i sette astronauti a bordo, pochi minuti prima di atterrare.

Il secondo disastro decretò la fine degli Shuttle. La flotta, a quel punto composta da tre navette operative (l’Endeavour e il Discovery avevano sostituito il Challenger), sarebbe stata utilizzata fino al 21 luglio 2011 solo per terminare la costruzione della Stazione spaziale internazionale.

Con un costo per lancio dieci volte superiore a quello preventivato e 14 vittime in 135 missioni, lo Shuttle causò una disaffezione crescente dell’opinione pubblica nei confronti delle missioni spaziali. E, con lei, il ridimensionamento degli investimenti.

Dalla fine al futuro

La fine? Tutt’altro. L’eredità dello Shuttle non può essere descritta solo dalle cifre: il programma ha cristallizzato l’ampiezza delle nostre ambizioni e la nostra fragilità. Insieme. Ha simbolicamente rappresentato uno degli apici dell’ingegno e del talento umano e, a un tempo, la sua piccolezza.

Pesano come macigni le 14 vittime del programma, dovute all’ostilità dello spazio, certo, ma anche a errori grossolani, superficialità, valutazioni meschine o semplicemente sbagliate. Dall’altra, però, lo Shuttle ha reso possibili imprese senza precedenti, come la distensione dei rapporti fra Stati Uniti e Russia (in tutto ci viaggiarono 852 persone, cosmonauti compresi), la realizzazione della Iss e la messa in opera, nel 1990, di Hubble, la rockstar dei telescopi spaziali, che a trentuno anni di distanza ancora regala scienza e meraviglie all’umanità. Proprio nelle cinque missioni dedicate alla manutenzione del telescopio – cui Lego ha appena dedicato un set da collezione – vennero peraltro inaugurati i servizi in orbita, oggi considerati un ambito fra i più importanti del prossimo futuro.

Soprattutto, però, lo Space Transportation System ha rappresentato più di ogni altro sistema di lancio il sogno di un accesso sempre più facile allo spazio, il pilastro di quella che oggi si chiama space democratization e che, secondo gli esperti, prima o poi ci vedrà tutti, o almeno in tanti, lavorare o volare oltre l’atmosfera.

Il prototipo della Starship a Boca Chica, Texas, lo scorso 28 settembre (foto: Loren Elliott/Getty Images)Considerata il faro commerciale per le attività spaziali imminenti, la riutilizzabilità sarà la chiave del trasporto orbitale e, forse, anche di quello verso lo spazio profondo. Gli esempi si fanno sempre più numerosi: la Starship di SpaceX, i cui prototipi conquistano tappe fino a dieci anni fa considerate invalicabili, sarà la prima astronave a fare da spola fra la Terra e la Luna e, sempre tutto andrà come previsto, verso Marte. La tecnica di atterraggio verticale, ormai diventata una specialità della space factory di Elon Musk, però esprime solo in parte la potenzialità degli Shuttle. Che per il resto è ereditata dalla SpaceShipTwo di Virgin Galactic e dall’X-37 della Difesa americana, mezzi pensati per andare e venire dalla Terra spesso e a prezzi contenuti. C’è un però: SpaceShipTwo è adatta solo a voli suborbitali e l’X-37 non ha equipaggio, differenze che ancora testimoniano la grandeur dell’Sts.

Nemmeno l’europeo (molto italiano) Space Rider è in grado di riprendere in pieno la flessibilità che fu del Columbia e dei suoi successori: la navetta europea senza equipaggio progettata per svolgere esperimenti in microgravità pretende infatti di essere una macchina riutilizzabile, ma rientra con un paracadute, non planando verso la pista.

Il Dream Chaser di Sierra Nevada Corporaton (foto: Snc/Esa)Se si escludono spazioplani segreti, che la Cina lancia dallo scorso settembre, a oggi il mezzo più simile allo Space Shuttle è il Dream Chaser di Sierra Nevada Corporation, che entro la fine 2021, con l’esemplare già ribattezzato Tenacity, dovrebbe raggiungere la Iss per la prima volta. Navetta a controllo automatico – sebbene progettata per trasportare, prima o poi, fino a sette astronauti – garantisce bassi costi operativi e alta riutilizzabilità. Una sola navicella è infatti pensata per fare almeno 15 voli di andata e rientro, aspetto ereditato direttamente dall’illustre predecessore statunitense. Le sue ali retrattili le permettono di essere stivata in qualsiasi razzo e portata in orbita bassa in modo agevole, quindi di planare su ogni pista di atterraggio al rientro. In più, i propulsori del sistema di controllo bruciano carburante a base di etanolo, un composto volatile non a livelli esplosivi e nemmeno tossico, che permette al Dream Chaser di essere gestito subito dopo l’atterraggio. È un vantaggio notevole rispetto agli orbiter del programma Shuttle, che richiedevano sei mesi di manutenzione prima di poter tornare sulla rampa di lancio.

La ridotta capacità di carico (5.500 chilogrammi), però, e soprattutto la possibilità, ancora da validare, di trasportare persone costituiscono inferiorità evidenti rispetto all’Sts.

La cosiddetta linea di trasporto dello Shuttle era ben altra cosa: era il passato, sì, ma con un potenziale ancora di là da venire.

Modello in scala di un motore Sabre (Foto: Spl/Getty Images)Così come è futuribile il sacro Graal del volo extraterrestre, altro elemento considerabile un’evoluzione dell’Sts: il breathing rocket, un propulsore in grado di funzionare sia in atmosfera che senza ossigeno.

Chiamato Sabre (Synergestic Air Breathing and Rocket Engines) è concepito per portare in orbita Skylon, lo spazioplano della compagnia britannica Reaction Engines. Sulla carta funziona, ma in vent’anni non ha ancora trovato una sintesi tecnologica efficace. Ci riuscisse, cioè accorpasse l’operatività di un’aereo e quella di un razzo, cambierebbe radicalmente i trasporti, garantendo viaggi da Roma a Tokyo in un’ora e mezzo.

Si dovessero sviluppare architetture come quelle degli Space Shuttle, si trasformerebbe per sempre il nostro modo di spostarci. Sul Pianeta, ma soprattutto oltre. Proprio come suggeriva, il 12 aprile del 1981, il Columbia, monito e promessa da duemila tonnellate.

The post L’eredità dello Space Shuttle 40 anni dopo il primo lancio appeared first on Wired.

Fonte: Wired