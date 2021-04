Facebook ha speso 23 milioni di dollari per la sicurezza di Zuckerberg

12 Aprile 2021 – 15:04

Il fondatore e ad di Facebook, Mark Zuckerberg (foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)Facebook ha speso oltre 23 milioni di dollari durante il 2020 per garantire la sicurezza del suo amministratore delegato Mark Zuckerberg dopo che le revisioni annuali sulla sicurezza effettuate dalla società di Menlo Park hanno individuato numerose “minacce specifiche per il signor Zuckerberg”. Lo si apprende da una dichiarazione consegnata alla Securities and Exchange Commission, l’autorità degli Stati Uniti preposta al controllo del mercato, da Facebook. Dato che il suo Ceo è spesso visto di cattivo occhio dai detrattori del social network e delle sue scelte personali o pubbliche, la società ha deciso di giocare d’anticipo e investire maggiormente sulla sicurezza destinata a Zuck.

La revisione annuale dei programmi di sicurezza aziendali ha mostrato che i costi dedicati alla protezione di Zuckerberg e della sua famiglia sono aumentati nel 2020 anche a causa dei protocolli di viaggio dettati dalla situazione pandemica nella quale la popolazione mondiale si trova. Un altro motivo che ha causato l’aumento dei costi dedicati alla sicurezza di Zuckerberg è stato l’acceso clima politico durante la stagione elettorale 2020 e alle decisioni prese dalla piattaforma contro l’ex presidente Donald Trump.

Nella dichiarazione consegnata si legge che “il comitato per i compensi, le nomine e la governance ritiene che questi costi siano appropriati e necessari alla luce delle minacce e del fatto che il signor Zuckerberg ha richiesto di ricevere solo 1 dollaro di stipendio annuale senza ricevere alcun pagamento di bonus, premi azionari o altri compensi incentivi”. Allo stesso modo, fa sapere l’azienda, i servizi di sicurezza di Facebook hanno aumentato il loro lavoro di protezione personale dei vertici aziendali.

