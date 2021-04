Attenzione al trojan nascosto in APKPure

12 Aprile 2021 – 19:49

Kaspersky ha scoperto il trojan Triada nella versione 3.17.18 dell’app APKPure, uno degli store alternativi più popolari su Android.

