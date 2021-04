Alibaba: multa di 2,8 miliardi di dollari in Cina

11 Aprile 2021 – 10:49

Dopo un’indagine di quattro mesi, l’autorità antitrust ha inflitto una sanzione di 2,8 miliardi di dollari ad Alibaba per abuso di posizione dominante.

Fonte: Punto Informatico