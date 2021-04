14-35 anni: un questionario per definire il PNRR

11 April 2021 – 10:30

Il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile ha avviato un sondaggio per ragazzi tra 14 e 35 anni sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

