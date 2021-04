Recensioni false: Facebook elimina 16.000 gruppi

10 Aprile 2021 – 10:50

In seguito al sollecito dell’autorità antitrust del Regno Unito, Facebook ha rimosso 16.000 gruppi creati per la compravendita di recensioni false.

