Dash Cam APEMAN in offerta con questo codice sconto (-14€)

10 Aprile 2021 – 16:49

Va in offerta la dash cam APEMAN grazie ad un codice promozionale da 14 euro, questo modello è dotato di un ampio display touch sul retro.

The post Dash Cam APEMAN in offerta con questo codice sconto (-14€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico