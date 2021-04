Perché sono tornati gli scontri in Irlanda del Nord

9 Aprile 2021 – 15:04

Belfast, Irlanda del Nord, giovani incendiano un “Pace gate” che separa i quartieri cattolici e protestanti (Foto: Charles McQuillan/Getty Images)Da una settimana le notti dell’Irlanda del Nord sono accese dal fuoco degli scontri tra polizia, gruppi di giovani nazionalisti fedeli al Regno Unito e altri di avversari indipendentisti, sostenitori della riunificazione con l’Irlanda. Finora circa 50 agenti sono rimasti feriti e almeno 10 persone sono state arrestate, tra cui due minori di 13 e 14 anni. Nella notte di ieri la polizia ha impiegato i cannoni ad acqua, per la prima volta in 6 anni, e le unità cinofile per contenere i disordini.

Le motivazioni degli scontri sono complesse e radicate nelle fratture politiche del passato, rappresentate dalla divisione tra cattolici indipendentisti e protestanti lealisti, cioè fedeli alla corona inglese. A queste si aggiungono i problemi economici e amministrativi generati dalla Brexit e dalle tensioni tra i due principali partiti di governo nordirlandesi, che ricalcano le divisioni storiche. Le proteste di questi giorni sono scoppiate per un insieme di questi fattori, ma il casus belli, in questo caso, è stato un funerale.

Come tutto è iniziato

A giugno scorso, violando le restrizioni anti Covid-19 oltre 2mila persone hanno partecipato alle esequie di Bobby Storey, ex membro dell’organizzazione militare indipendentista Ira (Irish Republican Army) e membro del Sinn Féin, partito di governo che coabita con il Partito democratico unionista (Dup). Ai funerali hanno partecipato anche 24 membri del Sinn Féin, tra cui la vice prima ministra Michelle O’Neill. Il capo della polizia Simon Byrne ha però deciso di non perseguire nessuno dei presenti, scatenando l’indignazione dei membri del Dup e dei suoi elettori, che hanno richiesto le dimissioni di Byrne. Le polemiche su questo fatto sono durate fino alla scorsa settimana e sono sfociate nella reazione violenta degli unionisti, i primi a cominciare gli scontri.

Le ragioni economiche e politiche

Tuttavia, secondo i media britannici, le motivazioni più concrete risiedono negli effetti della Brexit. Fortemente sostenuta dal Dup ha in realtà creato un grande scontento tra gli unionisti. Con l’ufficializzazione della procedura di uscita dall’Unione europea lo scorso gennaio, il legame tra Irlanda del Nord e Regno Unito si è di fatto indebolito. Per riuscire a portare a compimento il “divorzio”, il primo ministro Boris Johnson ha dovuto accettare l’adozione di un protocollo speciale che garantisce la permanenza nordirlandese nel mercato comune e nell’unione doganale europea. Se questo non fosse stato fatto, sarebbe dovuta nascere una barriera fisica di separazione tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, un vero e proprio muro che avrebbe risvegliato ancora più violentemente le antiche tensioni. In virtù di questo accordo, tuttavia, secondo gli unionisti sarebbe nata una barriera commerciale con il Regno Unito. Per cui gli scambi sarebbero diventati più complessi a livello burocratico, provocando anche una penuria di generi alimentari nei supermercati. Così, l’Irlanda del Nord si è trovata ad essere più legata alle aziende irlandesi e a quelle europee, una condizione che non piace agli unionisti che temono una progressiva separazione dal Regno Unito e un avvicinamento all’Irlanda.

Gli scontri, inizialmente solo tra polizia e lealisti, si sono poi trasformati in un confronto tra lealisti e indipendentisti, che hanno cominciato un lancio di molotov soprattutto nelle zone della capitale. A Belfast, infatti, i quartieri di protestanti e cattolici sono divisi da barriere di metallo, cemento e filo spinato dette “Pace lines” e i gruppi hanno cominciato a lanciare sassi, petardi e bottiglie incendiare da un lato all’altro di queste barriere. Le violenze sono state condannate da entrambi i partiti di governo e le forze di polizia, riporta il Guardian, le hanno descritte come un “arretramento di anni della nostra società”. Nella giornata di ieri, 8 aprile, i leader di governo dell’Irlanda del Nord hanno avuto un colloquio con Boris Johnson, rilasciando un comunicato di invito alla calma e a interrompere le violenze, al quale si è aggiunto il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki.

