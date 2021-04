Patreon ora vale 4 miliardi di dollari

9 Aprile 2021 – 18:04

(immagine: Patreon)Patreon, la piattaforma che permette ai creativi di guadagnare grazie al supporto dei propri fan e sostenitori, ha triplicato la sua valutazione arrivando a toccare quota 4 miliardi di dollari. La nuova valutazione, spiega il Wall Street Journal, è il risultato dell’ultimo round di finanziamenti che ha permesso alla piattaforma di raccogliere 155 milioni di dollari dall’hedge fund di Tiger Global.

Grazie a quest’ultimo finanziamento e a quelli portati dagli investitori precedenti – come Woodline Partners, Wellington Management, Lone Pine Capital e New Enterprise Associates – la piattaforma ora potrà sfruttare questo patrimonio per migliorarsi e investire.

Oltre ad aver lanciato il suo portale italiano, Patreon è diventata una piattaforma rifugio per i creator che sono stati costretti a fermare le loro produzioni creative per via della pandemia di coronavirus. Che si tratti di musica, disegni, fotografie, filmati o testi, Patreon ha fatto registrare oltre 30mila nuovi utenti che si sono iscritti alla piattaforma a marzo dell’anno scorso.

La cancellazione di eventi live, fiere e mostre ha costretto moltissimi artisti a ripiegare su piattaforme quali Patreon, Cameo e OnlyFans. Queste piattaforme ospitano una varietà di contenuti che spaziano su moltissimi argomenti e forme d’espressione artistica, e consentono ai creator di mettere in vendita i loro prodotti creativi dedicandosi in particolar modo ai loro fan. Infatti Patreon deve la sua popolarità al cosiddetto ADpocalypse, che colpì YouTube nel 2017 e costrinse moltissimi youtuber a creare contenuti extra dedicati ai fan per poter guadagnare (cosa che era limitata dal portale di Big G e dalla sua nuova politica sulla monetizzazione dei video).

La piattaforma, che guadagna grazie a delle commissioni che si aggirano tra il 5% e il 12%, aveva concluso il precedente round d’investimenti di settembre 2020 ottenendo 90 milioni di dollari di capitale e portando la sua precedente valutazione a 1,2 miliardi di dollari.

