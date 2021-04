OneDrive a 64 bit: il client W10 è in download

9 April 2021 – 10:27

Microsoft mette a disposizione la versione 64 bit del client OneDrive per computer con sistema operativo Windows 10, ma in forma di preview.

The post OneDrive a 64 bit: il client W10 è in download appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico