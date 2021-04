Mario Draghi, i vaccini e la coscienza dello psicologo di 35 anni

9 Aprile 2021 – 15:04

Ma chi gliel’ha data l’opportunità, allo “psicologo di 35 anni” che non è in prima linea, di prenotarsi, mettersi in fila, recarsi al centro vaccinale, fare un minimo di anamnesi, firmare il consenso informato e farsi vaccinare? Ha ricattato il medico? Se l’è inventato? Il punto di partenza sul caos degli scorsi mesi, che troppi anziani e fragili ha lasciato scoperti dalla protezione rallentando il calo del tasso di letalità e condannandoci ancora a centinaia di morti al giorno, dovrebbe – anzi, doveva – essere questo, nella conferenza stampa di ieri di Mario Draghi.

(Photo by Roberto Monaldo/AM POOL/Getty Images)E invece, per spiegare le ragioni di una campagna che per ora non ha colto nessuno degli obiettivi posti dall’Ue ma anche fissati dagli stessi responsabili (non la protezione dell’80% degli over 80 entro marzo, non le 500mila somministrazioni al giorno) ha sfoderato il richiamo alla coscienza. Un termine che ci ha colpito, perché l’avevamo usato mesi fa e subito, in quel momento, posto in contrasto con la pessima organizzazione delle prime fasi: già il 12 gennaio contavamo infatti 100mila vaccinati che non si sapeva bene perché avessero ricevuto un’iniezione, visto che non rientravano né fra i medici e gli operatori sanitari né fra gli ospiti delle rsa. Non era ancora l’epoca del pasticcio AstraZeneca, prima riservato agli under 55, poi sospeso, ora consigliato a chi ha più di 60 anni, e già contavamo dosi sprecate (in termini di abbattimento del tasso di letalità).

Anziché attribuire delle responsabilità a chi consentito che fossero vaccinate categorie secondarie, con buona pace dell’ordine degli psicologi, dei “docenti” per finta dei master con qualche ora l’anno o dei guardaparco abruzzesi, il presidente del Consiglio ha evitato di riferirsi alle regioni e ha preferito puntare il dito contro il cittadino, rispolverando quella coscienza a cui non dovremmo neanche avere bisogno di appellarci, se le cose funzionassero: “Con che coscienza la gente salta la lista sapendo che espone a rischio concreto di morte persone over 75 o fragili?”. Che sia un fatto pieno di responsabilità, come ha poi aggiunto, è sacrosanto. Ma una campagna vaccinale di proporzioni epiche non si porta avanti puntando sulla coscienza o sul senso di responsabilità, o almeno non solo: si progetta con efficienza, limitando al massimo lo spazio di manovra per i furbetti, ponendo obiettivi chiari e ineludibili alle amministrazioni locali.

Insomma, se qualcuno ha saltato la lista, magari perfino in buona fede, è perché qualcun altro ha consentito alla sua categoria di guadagnare quell’indebita priorità: eppure nessuno, neanche Draghi, ha chiamato i presidenti di regione a rendere conto del Far West che hanno autorizzato nei mesi scorsi. E che oggi ci porta ad avere coperture molto basse fra gli over 70 e risultati ancora incompleti sopra gli 80 anni. La scusa di AstraZeneca, prima disponibile solo sotto i 55 anni, è relativa: primo, perché il vaccino è tornato di fatto disponibile per tutti da inizio marzo, è trascorso un mese e mezzo. Secondo, perché di furbetti erano piene le statistiche già dai primissimi giorni di somministrazioni, quando avevamo in mano solo Pfizer.

Brutto vizio, questo italiano, davvero immarcescibile: come sempre pretendiamo correttezza, che è ovviamente il minimo per vivere in una società civile, senza però costruire un sistema che la favorisca e anzi la produca “by design”, cioè un meccanismo per cui anche volendo nessuno troverebbe spazio per barare, fare di testa sua, premere per passare avanti o saltare la fila.

Stavolta è perfino peggio: a parte parenti e amici dei medici chiamati a fine giornata, dagli avvocati agli amministrativi sono state Asl e regioni a dare il via libera alla dispersione delle dosi per categorie non a rischio fino alle retromarce degli ultimissimi giorni. Per cui, coscienza a parte, in linea teorica quelle persone hanno ricevuto una convocazione e si sono presentate. Le vogliamo processare tutte o, forse, non sarebbe più utile risalire la catena e capire chi ha consentito che questo avvenisse? Non c’è mai qualcuno che abbia il coraggio di dire “sì, abbiamo sbagliato ma adesso corriamo e non ci saranno più errori”. Altrimenti ieri erano i runner, la movida e i proprietari di cani, oggi gli psicologi trentacinquenni e domani chissà chi altro: così come la speranza a cui si riferivano Conte e Speranza nei periodi più complessi della pandemia non è una strategia, la coscienza non è una garanzia. Serve altro, per vaccinare 50 milioni di persone in pochi mesi.

The post Mario Draghi, i vaccini e la coscienza dello psicologo di 35 anni appeared first on Wired.

Fonte: Wired