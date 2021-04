Le carte Fifa extralarge personalizzate per gli appassionati di Fut

9 Aprile 2021 – 18:04

(Foto: CardsPlug)In cerca di un’idea regalo di sicuro successo per l’amico, parente o partner super appassionato di Fifa? Una delle scelte più ad effetto è sicuramente CardsPlug ovvero una versione extralarge e tangibile delle carte protagoniste della modalità Fut – Fifa Ultimate Team – da personalizzare con sfondo, foto e valori su misura del destinatario. Non ci sono loghi né scritte che riportino al titolo sviluppato e prodotto da Electronic Arts per ovvie ragioni di copyright, ma è più che chiaro il riferimento alle card da spacchettare nel celebre gioco.

Tutto inizia collegandosi al sito ufficiale scegliendo una tra le varie opzioni di sfondo da quelli che si riferiscono alle versioni speciali gold, a quelli ancora più esclusive dei campioni più rari fino alla selezione toty (team of the year, la squadra dell’anno) oppure alla Champions League o ai singoli campionati nazionali.

(Foto: CardsPlug)Iil prezzo di partenza è di 29,95 euro con la versione più più piccola da 30 x 19 centimetri e sale a seconda delle dimensioni con quelle medie da 42 x 27 cm (41,95 euro) o 49 x 37 cm (61,95 euro) fino a quella gigante da 84,1 x 53 cm (105,95 euro).

(Foto: Cardsplug)In alternativa, si può scegliere la versione in edizione limitata – 99 per ogni design – e in dimensione ridotta (15 x 10 cm) con placca di vetro da esporre su un piano, a 52,95 euro mentre a breve arriverà anche la versione metallica. Scelto lo stile, si dovrà poi caricare un bel ritratto del destinatario della carta e scegliere il valore complessivo, il ruolo, il nome e la bandiera della nazione. L’ultimo passaggio è quello di indicare i vari valori delle skill per completare la personalizzazione, visualizzare un’anteprima e ordinare.

Di recente, Fut è stato al centro delle cronache per una serie di polemiche prima sulla sua presunta natura di gioco d’azzardo e poi per un vero e proprio mercato clandestino subito fermato e condannato da Ea.

