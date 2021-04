La penna a sfera che nasconde un set da cucito

9 Aprile 2021 – 9:05

Cosa può mai nascondere una micro penna a sfera? L’interrogativo è immediato quando si osserva Darter, penna grande quanto una pila stilo che integra un kit da cucito. Un abbinamento strambo per rimedio utile, almeno per risolvere situazioni imbarazzanti e d’emergenza, come quando si apre all’improvviso un pantalone o la giacca che si indossa e non si vedono sarti nelle vicinanze. L’idea è dell’azienda inglese Ornisi che ha inserito nella penna quattro aghi e due fili, in un diametro di 7,5 millimetri.

Realizzata in alluminio e ottone, la mini penna è lunga 58 millimetri, ricaricabile con le ricariche a sfera Cross Matrix, conta su un manicotto esterno, può essere agganciato al portachiavi, è disponibile in quattro versioni e nasce dalla volontà di costruire oggetti minuscoli ma utili per più attività da parte della società londinese. Darter era disponibile in nero, rosso o blu ma è andata esaurita, al costo di 41 o 47 euro in base al modello desiderato.

