Il macaco gioca a Pong, senza joystick: Neuralink

9 April 2021 – 9:52

La scimmia interagisce con il videogioco sullo schermo, ma il controller non è collegato: sta utilizzando esclusivamente il proprio cervello.

Fonte: Punto Informatico