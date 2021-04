I nuovi colori delle regioni su Covidzone, l’app con la mappa e le regole in tempo reale

9 Aprile 2021 – 17:29

Martedì 13 aprile i colori associati alle restrizioni sono destinati a cambiare per molte regioni, e per questo motivo può essere utile uno strumento che aiuti a sapere con precisione cosa si può e non si può fare nelle singole regioni ogni singolo giorno. Il sito web Covidzone.info risponde proprio a questa esigenza.

Fonte: Fanpage Tech