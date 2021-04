Garante Privacy avvia istruttoria anche su LinkedIn

9 Aprile 2021 – 10:49

Il Garante della Privacy ha avviato un’istruttoria nei confronti di LinkedIn, in seguito alla diffusione online dei dati di 500 milioni di utenti.

