Foto di Kandovan, l’antico villaggio iraniano scavato nella roccia

9 Aprile 2021 – 15:05

Nelle remote lande nord-occidentali dell’Iran, vicinissimo al confine con l’Uzbekistan, si trova un antico villaggio scavato nella roccia: Kandovan. La sua storia, raccontano gli abitanti, inizia circa 600 anni fa, quando alcune popolazioni della Corasmia – l’attuale regione uzbeka del Khwārizm – in fuga dall’esercito dei mongoli, cercarono rifugio in questi comignoli erosi dagli agenti atmosferici e facilmente plasmabili.

Qui, con pazienza e impegno, gli uomini hanno scavato i pinnacoli piramidali di roccia lavica, frutto dell’eruzione di un vulcano nella regione della catena montuosa del Sahand, inattivo da 11mila anni, creando degli ambienti abitabili su due piani. Le pareti delle abitazioni sono così spesse (in alcuni punti raggiungono i due metri di profondità) che riescono a creare un sistema ad alta efficienza energetica.

Queste case prendono il nome turco di Karan, alveare, perché proprio a questa struttura rimanda il dedalo bucherellato di spazi in cui vivono oggi poco più di 600 abitanti. Un luogo inesplorato e affascinante di cui potete vedere alcune immagini nella nostra gallery di oggi.

