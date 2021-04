Facebook vuole etichettare i post delle pagine satiriche, a scanso di equivoci

9 April 2021 – 15:17

(immagine: Facebook)Facebook ha iniziato ad aggiungere delle label di dimensioni contenute alle pagine satiriche, in modo che i suoi utenti possano facilmente riconoscere quando una notizia condivisa sul feed è stata confezionata per riderne e quando invece si tratta di fatti o opinioni con intento serio. Parrà un eccesso di zelo, ma evidentemente il problema esiste: la novità è stata annunciata con un tweet dal profilo della newsroom di Facebook. Il social network ha dichiarato aver iniziato a testare l’inserimento delle etichette “pagina satirica”, “pagina dei fan” e “funzionario pubblico” sotto ai nomi delle pagine che ricoprono i rispettivi ruoli, in modo da non confonderli.

https://twitter.com/fbnewsroom/status/1379887135998763014

Oltre quindi a spiegare le battute mettendo nero su bianco che il post è stato pubblicato da una pagina satirica, Facebook vuole mostrare ai suoi utenti anche quando un post arriva da una fonte istituzionale o da un funzionario eletto, dando così un maggior contesto ai lettori che leggono le notizie.

Queste nuove etichette, il cui test negli Stati Uniti è iniziato mercoledì 7 aprile, si basano su una prova effettuata in precedenza dal social network. A giugno dell’anno scorso, infatti, Facebook ha iniziato a segnalare i media governativi. In questo modo la piattaforma ha permesso ai suoi utenti di discernere le notizie pilotate da un governo – e dunque potenzialmente biased o disinformanti – da informazioni verificate provenienti da fonti attendibili.

Ovviamente etichettare i post satirici come tali rischia in parte di disinnescare l’alone comico attorno al post, sortendo l’effetto di una battuta spiegata in modo imbarazzato da chi l’ha appena raccontata. In ogni caso, sempre più persone saranno consapevoli del fatto che pagine come Lercio, The Onion o The Babylon Bee pubblicano notizie satiriche e che pertanto condividendone i contenuti non si potrà gridare allo scandalo o al complotto. O almeno, così si spera.

