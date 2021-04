Chiavetta USB SanDisk Ultra da 32GB a soli 7 euro

9 April 2021 – 18:56

Amazon propone al prezzo più basso di sempre un’ottima chiavetta USB di SanDisk con SecureAccess, software per la crittografia dei dati.

The post Chiavetta USB SanDisk Ultra da 32GB a soli 7 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico