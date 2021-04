Axios: i dati del Registro non andranno perduti

9 Aprile 2021 – 13:50

Axios Italia rassicura scuole, studenti e dirigenti scolastici: nonostante l’attacco ransomware subito, i dati sono protetti e saranno ripristinati.

