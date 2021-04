Windows 10 build 21354: novità e immagine ISO

8 Aprile 2021 – 19:50

La build 21354 di Windows 10, disponibile per gli Insider, include novità per schermo e videocamera, oltre a nuove posizioni per i tool di sistema.

The post Windows 10 build 21354: novità e immagine ISO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico