Sostenibilità: la campagna Scegli Green di Samsung

8 Aprile 2021 – 19:50

Il progetto nasce dalla volontà di rinnovare l’impegno in tema sostenibilità e di accrescere la consapevolezza dei consumatori nel fare scelte green.

The post Sostenibilità: la campagna Scegli Green di Samsung appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico