Ring Floodlight Cam Wired Pro con sensori radar

8 Aprile 2021 – 10:49

Ring ha annunciato la Floodlight Cam Wired Pro con sensori radar che rilevano i movimenti e il Video Doorbell 4 con pre-roll a colori di 4 secondi.

The post Ring Floodlight Cam Wired Pro con sensori radar appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico